Работа СЦЦК без российских офицеров неэффективна, – Гримчак. Новости

Работа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на Донбассе и линии разграничения сторон без российских офицеров неэффективна. Об этом в эфире «UATV» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

«Попытка заменить в СЦКК российских офицеров на представителей оккупационных администраций – все давно понимают, что договариваться есть смысл только с российскими военными, которые контролируют всю эту территорию. Когда был принят наш закон о реинтеграции/деоккупации, они попытались сделать этот финт, когда отозвали из СЦКК своих военных», – говорит он.

По его словам, СЦКК сейчас пытается работать при посредничестве ОБСЕ. «Заявки идут через ОБСЕ, а дальше они пытаются договариваться с той стороной, но это очень неэффективно», – сказал Гримчак.

По мнению Гримчака, в прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) существует высокий риск прорыва дамбы фенольного завода с химически опасными веществами, которые загрязнят реки и подземные воды не только Донбасса, но и России.

Напомним, по словам главы МИД Украины Павла Климкина, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не могут являться формальной стороной в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

Ранее сообщалось, что российские офицеры из СЦКК покинули «ДНР», 19 декабря 2017 года они пересекли границу с Украиной и вернулись в РФ.

Отметим, что в состав СЦКК входили представители Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил РФ – 75 офицеров, которые меняются каждые три месяца. На начальном этапе в СЦКК входили и представители «ДНР» «ЛНР».

Министерство иностранных дел Украины возмущено односторонним решением Российской Федерации о выводе 19 декабря военнослужащих вооруженных сил РФ из состава СЦКК.

Как сообщалось ранее, для возвращения российских офицеров в СЦКК в России заявили, что у них должен быть мандат, в котором будут закреплены гарантии пребывания российских военнослужащих на территории Украины. Еще одно условие со стороны РФ – чтобы в этом центре были представлены «ДНР» и «ЛНР».

Позже стало известно, что российские офицеры могут не вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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