«Скорая» ехать отказалась: В соцсетях сетуют на комендантский час в «ДНР». Новости

Комендантский час приносит жителям неподконтрольного Донецка массу неудобств. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
К примеру, дончанина, который задался вопросом, для чего нужен коменданский час, поддержали более 20 человек:
- Николай: «А на хрена вообще нужен комендантский час?».
Дончане сетуют на ограничения «как в лагере» и говорят о том, что введение запретов выгодно «властям»:
- Ivan: «Прям как в лагере. Только там тихий час»;
- Максим: «Я бы показал фото "когда уже 5 минут, как КЧ", если бы телефон не забирали перед посадкой в камеру»;
- Василь: «Все – как положено захватчикам. Ввели комендантский час»;
- Роман: «Главное, чтоб проскочил удачно. А то "бо-бо" дяди в форме делают с "нарушителями"»;
- Станислав: «Ловишь граждан за комчас, а потом они убирают территорию, платят штраф – это выгодно же. Плюс ко всему с тобой как с преступником выделываются, типа они особо опасного задержали»;
- Анна: «Ну, по всей видимости, людей все устраивает! Иначе они бы что-то меняли».
Встречаются и комментарии дончан, которые считают запреты – благом:
- Александр: «Как-то он и не парит, нечего по ночам шляться».
Однако в некоторых случаях комендантский час становится серьезной проблемой не только для тех, кто гуляет по ночам:
- Николай: «По-моему, это только озлобляет, и все это может ***во кончиться для директора этого зоопарка»;
- Елена: «Знакомые ребенку "скорую" ночью вызывали, "скорая" ехать отказалась, сославшись на комендантский час и отсутствие топлива. Посоветовали утром обратиться в поликлинику, была высокая температура. Дальше без комментариев... Печаль».
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