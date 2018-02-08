После взрыва в Красногоровке дети были в сознании, – журналисты показали место событий (Фото). Новости

Дети, пострадавшие от взрыва в Красногоровке (Донецкая обл.), нашли взрывоопасный предмет на улице. Об этом говорится в сюжете телеканала «ТСН».

Неизвестный предмет дети нашли на улице. От дома семьи до линии соприкосновения чуть больше 2-х км. Дети принесли находку домой, взрослые на опасный предмет не обратили никакого внимания. После взрыва осколки разлетелись повсюду, часть их ушла в стоящий неподалеку ящик.

«Дети играли, я отдыхала, потом такой звук, как будто порода в печке, хлопок – не очень сильный», – рассказала мама.

Потом она услышала, как закричали дети. По ее словам, после взрыва дети были в сознании, и она вызвала «скорую».

«Нашли фрагменты пули калибром 12,7 мм. По признакам, это была разрывная пуля, потому что дети ничего с ней не делали – не курили, не сверлили, а в руках она разорвалась. Как у нас уже бывало, такие пули прилетают из неподконтрольной территории», – рассказал руководитель военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук.

Как сообщалось ранее, в Красногоровке в результате взрыва неизвестного предмета пострадали трое детей. На момент происшествия их родители употребляли спиртное в соседней комнате.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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