В «ДНР» в 2017 году смертность в 3,5 раза превысила рождаемость. Новости

В «Донецкой народной республике» в 2017 году смертность в 3,5 раза превысила показатели рождаемости, а общая численность населения сократилась на 12 832 человека. Об этом говорится в сводных данных «управления статистики» «ДНР».
Согласно статистическим данным, в «ДНР» численность наличного населения на 1 января 2018 г. составила 2 302 444 чел.
Основные демографические показатели за 2017 год:
- общее сокращение населения –12 832 чел.;
- количество родившихся – 11 800 чел.;
- количество умерших – 33 636 чел.
- количество умерших детей в возрасте до 1 года – 138 чел.
- миграционный прирост населения – 9 004 чел.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 января 2018 года численность населения неподконтрольной украинской власти части Донбасса составила 3 млн 775 тыс. 443 человека.
Напомним, по данным правозащитных организаций, в «Донецкой народной республике» за 3,5 года вооруженного конфликта родилось 44 249 детей, а умерли 119 341 человек.
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