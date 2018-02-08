Сводка из зоны АТО за 7 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военный получил боевое травмирование. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении в вечернее время в районе Светлодарской дуги противник применил артиллерийские установки калибром 122 мм и неоднократно вел огонь из минометов калибром 120 мм по позициям сил АТО вокруг Луганского. 10 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и около 20 мин калибром 120 мм разорвались рядом с опорными пунктами неподалеку Троицкого. В районе Крымского незаконные вооруженные формирования обстреливали силы АТО из минометов различных калибров и гранатометов, а у Новгородского вели огонь из минометов калибром 82 мм и легкого пехотного вооружения.

На донецком направлении днем ​​НВФ более часа вели огонь из вооружения танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Гранатометы и пулеметы противник применил и на Приазовье, у Широкино.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям ДНР 376 единиц различных боеприпасов. Армия Украины за минувшие сутки 15 раз нарушила режим прекращения огня. Наибольшая интенсивность обстрелов зафиксирована на донецком направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП, различные типы гранатометов, крупнокалиберное стрелковое оружие. Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов, огонь велся в том числе по пригородам Донецка, Докучаевска, Ясиноватой, а также окраинам Горловки и южным селам. Обстрелом поврежден дом в Докучаевске».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Калиново, Нижнее Лозовое, Красный Лиман и Вергулевка. Огонь велся с применением артиллерии калибром 152 мм, а также из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1 и стрелкового оружия».