На Донетчине появится еще одна громада. Новости

7 февраля в Доброполье, Белицком и Водянском (Донецкая обл.) прошли общественные обсуждения по созданию объединенной территориальной громады с центром в городе Доброполье. Об этом сообщает пресс-служба Добропольского городского совета.

Проектом решения «О добровольном объединении территориальных громад» предусмотрено объединение города Доброполье, города Белицкое, поселка Водянское, сел и поселка Святогорского поселкового совета, сел Анновского сельского совета, поселков Светловского сельсовета, сел Шиловского сельского совета в ОТГ с административным центром в Доброполье.

Участие в обсуждении приняли представители бюджетной сферы, депутатского корпуса, общественных организаций, органов самоорганизации населения и неравнодушные граждане. Присутствующие обсудили плюсы и минусы запланированного объединения, вопросы о будущем собственных учреждений в новой ОТГ, финансовую состоятельность громады.

В пресс-службе отмечают, что создание ОТГ с центром в городе Доброполье было поддержано единогласно.

Фото: пресс-служба Добропольского городского совета

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