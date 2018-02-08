На Донетчине появится еще одна громада. Новости

7 февраля в Доброполье, Белицком и Водянском (Донецкая обл.) прошли общественные обсуждения по созданию объединенной территориальной громады с центром в городе Доброполье. Об этом сообщает пресс-служба Добропольского городского совета.
Проектом решения «О добровольном объединении территориальных громад» предусмотрено объединение города Доброполье, города Белицкое, поселка Водянское, сел и поселка Святогорского поселкового совета, сел Анновского сельского совета, поселков Светловского сельсовета, сел Шиловского сельского совета в ОТГ с административным центром в Доброполье.
Участие в обсуждении приняли представители бюджетной сферы, депутатского корпуса, общественных организаций, органов самоорганизации населения и неравнодушные граждане. Присутствующие обсудили плюсы и минусы запланированного объединения, вопросы о будущем собственных учреждений в новой ОТГ, финансовую состоятельность громады.
В пресс-службе отмечают, что создание ОТГ с центром в городе Доброполье было поддержано единогласно.
Фото: пресс-служба Добропольского городского совета
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