Законопроект о военных пенсиях направлен на рассмотрение в силовые структуры, – Рева. Новости

Работа над законопроектом о военных пенсиях закончена и документ направлен на согласование в силовые ведомства. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Если мы говорим о разработке законопроекта, то на сегодняшний день мы такую работу закончили, и мы направили этот законопроект на согласование во все силовые ведомства. Сейчас мы проходим процедуру согласования с нашими коллегами из Министерства обороны и Министерства внутренних дел», – говорит он.

По его словам, документ о пенсиях военным должен быть согласован в 15 ведомствах. «У нас еще предусмотрено, что должен еще рассматривать Совет национальной безопасности и обороны. Мы ждем окончания всех согласовательных процедур. При этом, как вы видите, очень интересуются нормами законопроекта и народные депутаты... Я так понимаю, что он еще будет корректироваться. Я считаю, что можно будет говорить о законопроекте тогда, когда он будет направлен в Верховную Раду Украины», – сказал Рева.

Ранее сообщалось, что правительство Украины предлагает провести осовременивание военных пенсий с 1 января 2018 года. Также напомним, что ранее Рева заявлял, что реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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