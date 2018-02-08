На Донетчине ВАЗ столкнулся с грузовиком (Фото). Новости

7 февраля вечером в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге между селами Приволье и Сергеевка произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Правоохранителями установлено, что автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки, которые получили телесные повреждения средней тяжести, – это жители Покровска и Донецка.

Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Продолжается следствие.

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