Рада разрешила переселенцам-сиротам становиться на квартирный учет по месту регистрации ВПЛ. Новости

Верховная Рада Украины сегодня, 8 февраля, приняла во втором чтении «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа» №5045. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за документ проголосовали 255 народных депутатов.

Перед голосованием законопроект представил глава подкомитета по вопросам молодежной политики, семьи и детства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Иван Спорыш. «На заседании возникла дискуссия, где должен происходить квартирный учет перемещенных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – по месту проживания или месту регистрации. По месту регистрации будет более справедливым, потому что по месту проживания в сельской местности не везде есть регистрация таких детей. Мы пришли к выводу сохранить редакцию первого чтения и установить – по месту регистрации», – сказал он.

По его словам, профильный комитет также решил не вносить изменения в Жилищный кодекс Украины о квартирном учете переселенцев-сирот. «Поскольку ст. 36 этого кодекса законодатель наделил Кабинет министров Украины правом определить случаи учета граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», – добавил Спорыш.

В тексте законопроекта №5045, принятом в первом чтении, говорится следующее: «Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые достигли 16-летия и находятся на учете внутренне перемещенных лиц, в случае отсутствия у них жилья имеют право становиться на квартирный учет и социальный квартирный учет по месту учета внутренне перемещенных лиц».

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Украины.