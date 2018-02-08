Чиновники с высокими зарплатами отчисляют социальные взносы в Пенсионный фонд частично. Новости

Народные депутаты Украины предлагают облагать высокие зарплаты полным размером единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд, сейчас его отчисляют частично, в частности, государственные служащие с зарплатами свыше 50 тыс. грн. Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказал автор законопроекта – народный депутат Украины Сергей Каплин (на фото).
«Мой законопроект о том, чтобы облагать таким же размером ЕСВ все тело зарплат выше 50 тыс. грн, потому что у нас, например, высчитывают из зарплат 22%, если она не выше 50 тыс. грн. Когда она переваливает сумму 55 тыс. грн, уже 22% налога, который идет в Пенсионный фонд, ЕСВ, не берут», – говорит он.
По его словам, сейчас у государственных чиновников, зарплаты которых составляют сотни тысяч, а у некоторых и миллион гривен единый социальный взнос оплачивается только из суммы до 50 тыс. грн.
Как сообщила народный депутат Украины Наталья Веселова, соответствующий законопроект был поддержан в Комитете по вопросам социальной политики Верховной Рады Украины. «Комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать этот законопроект за основу и в целом», – сказала она.
Напомним, в ходе заседания Комитета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось в Верховной Раде в среду, 7 февраля, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что для осовременивания военных пенсий Пенсионному фонду Украины нужно дополнительно 10 млрд грн.
Он также сказал, что Минсоцполитики Украины предлагает для этого внести изменения в законодательство: «Мы предлагаем внести изменения в закон об обязательном государственном пенсионном страховании в части налогообложения высоких заработных плат».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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