Длинный экспорт: В «ДНР» рассказали, с какими странами сейчас торгуют. Новости

«Донецкая народная республика» работает на экспорт не только с Российской Федерацией. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «и. о. министра промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский (на фото).

«70% всей реализуемой продукции нашей республики мы продаем в Российскую Федерацию и страны Таможенного Союза. Все остальное – это длинный экспорт. Продаем и в Иран, и в Ирак, и в Сирию, и в ряд других государств. Наши экономические связи уже стабильны. С этим у нас проблем нет», – сказал он.

Он уверяет, что проблемы в «ДНР» были только с продукцией машиностроительной отрасли, потому что сбывать ее в «республике» некуда, а для экспорта нужен признанный международный сертификат качества.

По словам «министра», с Украиной «ДНР» не торгует. «Торговых связей с Украиной нет, потому что Украина, как вы помните, ввела полную экономическую, продовольственную, транспортную блокаду. Поэтому связей никаких», – сказал Грановский.

Как сообщалось ранее, «и. о. министра промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский также заявил, что в «республике» на продукцию машиностроения для экспорта будут выдавать сертификаты качества Российской Федерации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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