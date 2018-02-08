В «ДНР» заявили о пополнении бюджета Российской Федерации оплатой пошлин. Новости

В «Донецкой народной республике» цены на товары для внутреннего и внешнего рынка почти такие же, как в России, за счет затрат на оплату импортных пошлин за сырье. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «и. о. министра промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский (на фото).

«В плане производства у нас переизбыток мощностей, именно поэтому мы продаем в страны Таможенного Союза. В плане сырья мы большую часть импортируем из Российской Федерации и стран Таможенного Союза, поэтому у нас возникает диссонанс в плане цены», – говорит он.

По его словам, заработные платы в «ДНР» «чуть ниже, чем в Российской Федерации». «Теоретически должна быть себестоимость продукции меньше, но так не получается. У нас цена на продукты и материалы на территории нашей республике такие же, как в РФ, в большей части, потому что мы платим все ввозные пошлины, все налоги там на ввоз сюда сырья, и потом после переработки продаем на территорию РФ», – утверждает Грановский.

Как сообщалось ранее, по словам «и. о. министра промышленности и торговли ДНР» Алексея Грановского, «республика» работает на экспорт не только с Российской Федерацией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: