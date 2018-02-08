Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе возросло на треть, – Хуг (Фото). Новости

На минувшей неделе количество нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе возросло на 30%. Об этом сегодня, 8 февраля, в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент РПД «Донецкие новости».

«На минувшей неделе насилие на востоке Украины не прекращалось. Мы зафиксировали 30-процентное увеличение количества нарушений режима прекращения огня», – констатировал Хуг.

Первый замглавы СММ ОБСЕ также отметил, что одной из наиболее «горячих точек» остается треугольник «Ясиноватая – Авдеевка – Донецкий аэропорт», где было зафиксировано более 3,2 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня.

Хуг также отметил, что за неделю международные наблюдатели зафиксировали 91 случай применения тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

«Повышенный уровень насилия нашел свое отражение в увеличении количества зафиксированных случаев применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения. За последнюю неделю Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 91 такой случай. С учетом того, что это вооружение применялось, совершенно естественно, что мы фиксировали наличие такого вооружения. В целом 56 единиц вооружения, 49 из которых – в подконтрольных правительству районах», – сказал первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине.

Хуг также продемонстрировал снимок, снятый беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) СММ ОБСЕ. На снимке видны 7 зенитно-ракетных комплексов, размещенных между жилых домов в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.).

Фото: Twitter СММ ОБСЕ

«На этом изображении, например, вы можете видеть, как беспилотный летательный аппарат СММ зафиксировал 7 зенитно-ракетных комплексов в Макеевке, которая контролируется т.н. "ДНР". Эти комплексы были размещены между жилых домов», – прокомментировал снимок Хуг.

Александр Хуг также продемонстрировал зафиксированный беспилотником СММ ОБСЕ зенитно-ракетный комплекс в подконтрольном правительству Видродженни.

Фото: Twitter СММ ОБСЕ

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