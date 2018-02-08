Рева рассказал о сумме для перерасчета военных пенсий: Эти средства мы сейчас ищем. Новости

Для осовременивания военных пенсий Пенсионному фонду Украины нужно дополнительно 10 млрд грн. Об этом в эфире телеканала «ZIK» в ходе заседания Комитета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось в Верховной Раде в среду, 7 февраля, заявил министр социальной политики Андрей Рева.
«Нам на 2018 год нужно будет 10 млрд грн дополнительных средств найти, чтобы сделать этот перерасчет. Эти средства мы сейчас ищем, я уверен, что мы их обязательно найдем», – говорит он.
По его словам, деньги на военные пенсии не предусмотрены в государственном бюджете на 2018 год. «Эти средства не будут взяты из государственного бюджета, потому что государственный бюджет предусматривает дотацию Пенсионного фонда. Сегодня у нас эта дотация составляет 139 млрд грн», – продолжил Рева.
Министр социальной политики уточнил, как будут искать деньги на пенсии военным. «Мы предлагаем внести изменения в закон об обязательном государственном пенсионном страховании в части налогообложения высоких заработных плат».
Как сообщалось ранее, работа над законопроектом о военных пенсиях закончена и документ направлен на согласование в силовые ведомства.
Напомним, правительство Украины предлагает провести осовременивание военных пенсий с 1 января 2018 года. Также напомним, что ранее Рева заявлял, что реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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