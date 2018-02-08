Ситуация в пунктах пропуска днем 8 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Михаил: «10:37. 11:20 (по местному, "московскому" времени, – ред.) паспортный ДНР в сторону Бахмута: основная 80 машин, льгота 50».

КПВВ «Новотроицкое»:

Степан: «12:59. В Еленовке как всегда дурдом в обе стороны. За автостанцией – пропускает по одному окошку в обе стороны»;

«Житель Донбасса»: «13:13. В Еленовке в Мариуполь – от автостанции, в Донецк 80 авто и 30 льготной».

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «12:44. Сейчас из Донецка на ДНР-посту 5 машин, на украинском – 2 машины».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали более 20 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.

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