Ситуация в пунктах пропуска днем 8 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 8 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- «Михаил: «10:37. 11:20 (по местному, "московскому" времени, – ред.) паспортный ДНР в сторону Бахмута: основная 80 машин, льгота 50».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Степан: «12:59. В Еленовке как всегда дурдом в обе стороны. За автостанцией – пропускает по одному окошку в обе стороны»;
- «Житель Донбасса»: «13:13. В Еленовке в Мариуполь – от автостанции, в Донецк 80 авто и 30 льготной».
КПВВ «Гнутово»:
- Наталья: «12:44. Сейчас из Донецка на ДНР-посту 5 машин, на украинском – 2 машины».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
- в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;
- в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали более 20 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
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