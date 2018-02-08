Срочно вмешаться: Славянск просит наладить водоснабжение. Новости

В Славянске сложилась критическая ситуация с водоснабжением, которую нельзя исправить на местном уровне. Об этом, как передает корреспондент РПД «Донецкие новости», сегодня, 8 февраля, в ходе брифинга сообщили депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Лубинец и глава организации «Наш дом – Славянск» Олег Зонтов.

По словам нардепа, правительство поддерживало и поддерживает Донецкую обл. В частности, в 2017 году на поддержку КП «Вода Донбасса» были выделены 1,8 млрд грн – для выплаты заработной платы, чтобы улучшить водоснабжение Донетчины. «Мы ожидали, что кардинально изменится ситуация к лучшему. Но местные водоканалы деньги не получили, заработные платы не были закрыты», – сказал он.

Как рассказал Олег Зонтов, уже несколько лет в Славянске отсутствует нормальное водоснабжение, сложилась чрезвычайная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Ситуация, по его словам, осложняется еще и тем, что город принимает десятки тысяч военных и переселенцев.

«Возможности решить проблемы водоснабжения у местных властей нет», – отметил он.

Сети в аварийном состоянии, из-за чего Славянск теряет до 70% питьевой воды. При этом 72 млн грн составляет кредиторская задолженность Славянского водоканала, и много средств разворовано. Соответствующие расследования проводятся.

«Обеспечение водой Славянска имеет все признаки систематического кризиса, и нельзя их решить на местном уровне. Я надеюсь, что парламентарии услышат, что ситуация с водоснабжением в Славянске может превратиться в катастрофу. Государство должно срочно вмешаться. Нужно предоставить дополнительную помощь», – подытожил общественник.

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