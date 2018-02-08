Житель Одессы в соцсетях агитировал за «ДНР» и «ЛНР». Новости

В Одесской области СБУ задержала антиукраинского интернет-агитатора. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили ранее судимого жителя Одессы, который через социальные сети распространял антиукраинские материалы.

«Правоохранители установили, что злоумышленник пропагандировал на персональных страницах в российских соцсетях призывы к насильственному изменению административно-территориального устройства Украины и популяризировал террористические организации ОРДЛО», – сообщили в пресс-службе.

Также в СБУ отметили, что во время обыска в квартире злоумышленника оперативники спецслужбы обнаружили мобильные телефоны с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники СБУ задержали представителя незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР».

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