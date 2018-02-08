Граната в «растяжке»: «Военнослужащий ЛНР» дважды пытался убить свою мать. Новости

В неподконтрольном Луганске «военнослужащий ЛНР» дважды пытался убить свою мать путем установки взрывных устройств, пока одно из них не сработало. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает «генеральная прокуратура республики».

«Подсудимый, проходя воинскую службу, в 2016 году нашел на земле гранату РГД-5, которую незаконно присвоил, хранил и в последующем перевез ее к месту своего постоянного проживания. В середине января 2017 года у подсудимого возник преступный умысел на убийство своей матери, с целью завладения ее частью квартиры, которая принадлежала им обоим на праве совместной долевой собственности в равных долях», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, используя найденную гранату, он изготовил взрывное устройство по типу «растяжка», которое установил на выходе из своей квартиры, но мать обнаружила ее. В конце января 2017 года он снова изготовил «растяжку», которую установил на входной двери подъезда. Выходя из подъезда дома, мать подсудимого наткнулась на нее, в результате чего произошел взрыв. Женщина получила легкие телесные повреждения.

«В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично и пояснил, что хотел убить свою мать с целью проживания в квартире со своей супругой и дочерью, так как семейная жизнь не ладилась в связи с постоянными конфликтами его матери и супруги. Таким образом, подсудимый хотел наладить свою семейную жизнь», – сообщили в «генпрокуратуре».

«Суд ЛНР» признал мужчину виновным, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией в доход государства 1/4 части всего имущества, принадлежащего осужденному и со штрафом в размере 41 340 руб.