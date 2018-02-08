Письма мира: О чем пишут люди, живущие по разные стороны линии разграничения. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине проводит мероприятия, в рамках которых помогает общаться незнакомым людям, живущим по разные стороны линии разграничения на Донбассе. Об этом сегодня, 8 февраля, в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент РПД «Донецкие новости».

«Две недели назад я имел честь присутствовать на мероприятии, которое проводилось по инициативе ОБСЕ в Донецке. Там мы видели, как люди писали письма совершенно незнакомым людям по другую сторону линии столкновения. Они поздравляли друг друга с праздниками, отсылали сообщения полные дружбы и наилучших пожеланий. Желали мира в своих письмах», – рассказал Хуг и добавил, что фактически СММ ОБСЕ организовала еще 5 таких мероприятий: в Краматорске, Мариуполе, Херсоне, Бахмуте и Черновцах.

Александр Хуг добавил, что в планах провести такие мероприятия в Луганской области.

«Мы планируем провести такие мероприятия, в частности, в Луганской области по обе стороны линии столкновения. Мы уже собрали сотни писем и до сих пор их собираем. Мы доставили и продолжим доставлять письма в обоих направлениях. Участие в реализации этой инициативы обогатило нас поучительным опытом: мы увидели, что почти 4 года конфликта не уничтожили этих людей. Для этих людей, как и для десятков тысяч людей, которые ежедневно пересекают линию столкновения, нет линии, которая бы отделяла их от других украинцев. Они продолжат встречаться и общаться, а мы в СММ ОБСЕ будем содействовать им в этом, учитывая порученное нам задание содействовать налаживанию диалога в соответствии с нашим мандатом. Тысячи будут делать это лично, а другие, не имея возможности физического контакта, найдут другие способы. В частности – с помощью писем мира», – отметил Хуг.

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