Почему Порошенко не подписывает закон о реинтеграции Донбасса, – мнение Таруты. Новости

Президент Украины Петр Порошенко еще не подписал закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», потому что скоро примет участие в важных международных консультациях на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля. Об этом на ток-шоу «Народ против» в эфире телеканала «Zik» заявил народный депутат Украины Сергей Тарута.
«Почему президент не принимает закон? Потому что через неделю ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Я тоже буду ехать на эту конференцию, которая является самым важным событием по безопасности. Мы должны понимать и не обманывать людей, что это война между Америкой, Западом и Россией, а, к сожалению, у нас проливается кровь», – заявил он.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано. 8 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №7163 и его передали на подпись президенту Украины, который обещал подписать документ, как только получит из парламента.
В свою очередь в «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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