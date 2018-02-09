Полевой хирург рассказал о ситуации с военной медициной в Украине. Новости

В Украине военная медицина появилась благодаря волонтерам и нуждается в реформировании. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал полевой хирург, руководитель направления парамедицины Министерства здравоохранения Украины Александр Данилюк.
«В 2014 году, как вся армия, так и вся медицина были на нуле. Военная медицина начинала подниматься благодаря волонтерскому движению неравнодушных украинцев, которые начинали вводить понятия тактичной медицины, обеспечивать знаниями и лекарствами фронт», – говорит он.
По его словам, военная медицина поддается изменениям очень тяжело, как и гражданская. «Есть, конечно, определенные успехи во введении тактичной медицины. Военные проходят подготовку, но, к сожалению, у нас на постсовковом пространстве это все происходит только на бумаге, а на практике обучение даже солдат проходит чисто формально, для галочки, и непочатый край работы», – продолжает он.
Парамедик добавил, что знания, как оказывать первую помощь пострадавшему, зачастую зависит его жизнь, особенно в зоне боевых действий. «Я помню 2014-2015 год, когда я служил [в Дебальцево], и все кричали: "Медика, медика!" Но мы иногда теряли человека, потому что я иногда не мог доползти в тот момент во время обстрела до пациента, а у него было критическое кровотечение и он умирал до прихода медика, хотя это можно было остановить на месте, если бы каждый военнослужащий мог и оказывал первую помощь при ранениях», – сказал он.
Как сообщалось ранее, по мнению полевого хирурга, работать в Министерстве здравоохранения Украины сложнее, чем в зоне АТО.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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