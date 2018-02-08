Хочу жить, как раньше: в «ЛНР» появились проукраинские надписи в центре Должанска (Фото). Новости

В Должанске (до переименования – Свердловск, временно неподконтрольная Украине территории Луганской обл.) появились проукраинские надписи в центре города. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Путин, выведи войска», «Свердловск будет Украиной», «Хочу жить, как раньше», – такие надписи появились на улицах города.

Свердловск: «Вот как надо бороться за свою жизнь и свои убеждения, а вы говорите, что от нас зависит... Есть еще в Свердловске герои! Надписи появились в центре города, остановке возле марсовского ставка, ветаптеке возле исполкома и медгородоке»;

Lesnik: «Уверен, таких большинство. Люди просто боятся».

Ранее сообщалось, что в Должанске на остановке общественного транспорта появился рисунок флага Украины, а на стадионе желто-голубой флаг подняли на флагшток.