Жебривский обратился в Генпрокуратуру по поводу ситуации с газом для Авдеевки. Новости

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Авдеевка и семь поселков Ясиноватского района (Донецкая обл.) оказались в заложниках ОАО «Донецкоблгаз», которое не подает газ в уже готовый газопровод. Об этом сегодня, 8 февраля, Жебривский написал на своей странице в Facebook.

По его словам, монополист буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу. «Обратился к Генеральному прокурору, руководителю СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и владельцев облгазов. По моему мнению (как юриста, бывшего следователя), это – содействие террористическим организациям в форме саботажа. Надеюсь, что действиям руководства и владельцев ОАО "Донецкоблгаз" официальная правовая оценка будет дана в ближайшее время», – написал Павел Жебривский.

Ранее сообщалось, что для запуска технического газа в Авдеевку (Донецкая обл.).необходимо подписание соглашения между «Донецкоблгазом» и Донецкой областной военно-гражданской администрацией.

Кроме того, также сообщалось, что, как заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, фактически проблем с подключением газа в Авдеевке нет, однако есть проблема с «Донецкоблгазом».

Напомним, что ОАО «Донецкоблгаз» выступило с официальным заявлением по ситуации, сложившейся вокруг строительства газопровода высокого давления от газораспределительной станции (ГРС) в селе Очеретино в Авдеевку (Донецкая обл.).

Читайте также: