В Мариуполе начали штрафовать пешеходов. Новости

Сегодня, 8 февраля, в Мариуполе (Донецкая обл.) патрульные начали штрафовать пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте или на красный свет светофора.

Пенсионерка Светлана спокойно переходит дорогу в 50 м от зебры на глазах у патрульных. Женщина осознает вину. Пока с ней провели беседу и сделали предупреждение. Светлана оправдывается, таких нарушителей, как она, – много. «Здесь живут пожилые люди. Им идти лишние 50 метров очень тяжело», – говорит она.

Через несколько минут на этом же месте снова появляются нарушители. «Куда ж мне идти, если мне надо перейти?», – не смущается женщина.

На светофоре тех, кто не соблюдает правила дорожного движения (ПДД), еще больше. Там считают – если светофор не исправен, плохо видно красный свет, значит – можно идти.

Был оштрафован пешеход, который нарушил ПДД и отказался признавать свою вину. «Отказался и от получения копии постановления. Но копия постановления будет направлена ему почтой по месту проживания», – сообщила сотрудник патрульной полиции Ольга Чиканенко.

Под прицелом патрульных теперь и те, кто появляется в общественных местах в нетрезвом виде. Полицейские заподозрили мужчину потому, что он еле держался на ногах и был в грязной одежде. Ему придется заплатить штраф 51 грн.

В последующие дни полицейские продолжат проверки.

По материалам видеосюжета «Телеканал ТV-7 Мариуполь» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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