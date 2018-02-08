Малышка, пострадавшая от взрыва в Красногоровке, пришла в себя. Новости

У 3-летней Софийки, пострадавшей в результате детонации взрывоопасного предмета в Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.), есть шансы выздороветь. Об этом рассказал директор Днепропетровской областной детской больницы Александр Хитрик, куда девочка была доставлена санавиацией.

Девочка очнулась в реанимации после многочасовой операции. Медики говорят: состояние Софии Семидетко тяжелое, но операция была успешной. Им удалось даже сохранить ребенку палец, который едва не оторвало. Девочка уже самостоятельно дышит. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Рядом с ней мама.

В прифронтовой Красногоровке Софийка родилась под обстрелами и росла. А пострадала у соседей в гостях, когда казалось, что все вокруг было безопасным. «Я сразу ее обняла, чтобы кровь не сильно бежала», – поделилась мать Светлана Семидетко.

Это был обычный вечер. София с сестрой пошла к соседям в дом напротив. Там были и другие дети. Взрыв прогремел неожиданно. «Что у Саши было в руках, они даже не видели. Он сидел на кресле. Они стояли возле холодильника, наливали себе чай. София возле него была, он ей что-то показывал. Видно так оно и произошло. Она ничего не объяснила. Мы пока в "скорой" ехали я старалась не разговаривать, не отвлекать, чтобы она была в сознании. Она ничего не рассказывала, просто не поняла, что произошло», – рассказала мать.

Сестру Софии оглушило, мальчика Сашу ранило, его старшую сестру Иру также посекло осколками. Больше всего досталось Софии. «Сейчас идет речь о спасении жизни. Мы надеемся на то, что все будет хорошо. В операционной произведена ревизия органов. Провели коррекцию всего на современный шовный материал. Ребенок остался жив. Во всяком случае, на сегодня на утро нормальная цифра гемодинамических показателей, стабильно давление, цифры гемоглобина, эритроцитов», – сообщил Александр Хитрик.

Большой угрозой для девочки был перитонит, т.к. кишечник посекло осколками. «Это воспаление брюшной полости в результате попадания туда и крови, и кишечного содержимого. Оно продолжается. Поэтому единственный способ оставить ее вместе с нами – это срочно ее оперировать. Все это было сделано», – сказал Александр Хитрик.

Несколько хирургов одновременно оперировали девочку. Удалось достать два больших осколка, еще остаются десятки мелких. Но они сейчас не угрожают жизни малышки.

«Все снаряды, все боевые действия пережили, ни разу ничего нас не зацепило. А тут вот так получилось! Объясняли, и в садике написано все, и в школах написано. Она сама на улице даже во дворе не гуляет. В школе так же. Я не знаю, где он ее нашел», – рассказала мама Софии.

Как сообщалось ранее, в Красногоровке в результате взрыва неизвестного предмета пострадали трое детей. На момент происшествия их родители употребляли спиртное в соседней комнате. 9-летний Саша был доставлен в областную травматологию в Лиман (Донецкая обл.). Его старшая сестра Ира – под наблюдением врачей в Курахово. Она потихоньку приходит в себя после случившегося. Позже стало известно, что дети нашли взрывоопасный предмет на улице.

По материалам видеосюжета «ТСН» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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