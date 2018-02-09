Пошлина для ввоза на прилавки магазинов: В соцсетях обсуждают подорожание курятины в «ДНР». Новости

Цены на курятину в «ДНР» увеличились на 10% из-за того, что в январе 2018 года в «Донецкой народной республике» ввели «таможенные пошлины» на ввоз этой продукции из России и «ЛНР». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.



Также сообщается, что в период с декабря по первую половину января «Шахтерская птицефабрика» подняла цену на мясо курицы на 14 руб. (7 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 9.02.18). На сегодняшний день в «ЛНР» мясо курицы дешевле, чем в «ДНР».

В соцсетях жители неподконтрольной Донетчины активно обсуждают эту новость. Большинство людей в недоумении, как связано поднятие цен на «Шахтерской птицефабрике» с «таможенными пошлинами».

Вот что пишут пользователи соцсетей:

Наталья: «А "Шахтерская птицефабрика" платит таможенную пошлину для ввоза на прилавки магазинов?»;

Андрей: «Потому что все для народа»;

Руслан: «Причем здесь пошлина?»;

Дмитрий: «А причем тут Россия к "Шахтерской" и "Пролетарской" птицефабрике?»;

Костя: «На "Шахтерской птицефабрике" выращивают птицу свою для населения: причем тут таможня – непонятно»;

Владислав: «Мы, короче, выращиваем у себя, но заходит она с России... Это типа тут сделали, продали за 60 руб. (30 грн) туда, там упаковали и продали назад за 90 (45 грн)?»;

Дмитрий: «Что-то я не видел в продаже курицу из России. Вся своего производства. Ну иногда украинская проскакивает»;

Сергей: «А тут все так, говорят, что сами вырастили, а по факту – завезено из России. Что овощи, что курятина. Не республика, а сплошное на***лово»;

Евгений: «Когда вы берете продукцию – смотрите штрих-код. Если первые три цифры 460 – Россия, если 482 – Украина. Но, если 482, то смотрите город изготовления. Если все изготовляется в Донецке, то вопрос: на базе каких стандартов? На базе каких ГОСТов? "Шахтерская птицефабрика" вряд ли сможет изготовить столько курятины для всех людей Л/ДНР. Приходится ввозить товар из России, а, значит, поставщики платят на таможне деньги+поставщики платят за доставку (как и мяса, так и материалов, которые необходимы для животноводства на территории Л/ДНР). Из-за всего этого и идет повышение цен на все, тем более, на мясо»;

Андрей: «Пошлина на ввоз мяса из ЛНР в ДНР. Почему еще не ввели налог на воздух?»;

Антон: «Так заявляли, что цены поднимут на ввоз продукции из России. Как могла подорожать местная птицефабрика?»;

Богдан: «"Шахтерская птицефабрика" под ДНР, каким образом она поднимает цену, она ведь не ввозится с ЛНР или же России»;

Богдан: «Так и на хлеб цену поднимите, зерно из России завозят, так как у нас поля заминированы»;

Станислав: «Курятину тянут из РФ, иногда уже порченую, пока доедет, а потом в сосисках кушаем»;

Алена: «У нас же своя птицефабрика, почему они то подняли цены? И причем к Шахтерску таможня с ЛНР?».

Также жители Донецка и Горловки напоминают, что «власти», наоборот – обещали убрать «таможню» между «республиками»:

Богдан: «Недавно писали, что границу между республиками уберут, а по факту из-за границы ввели пошлины»;

Даниил: «Была же новость, что ДНР может себя самостоятельно обеспечить мясом курицы, еще и на экспорт отдавать, странно!»;

Владимир: «Таможенные пошлины на ЛНР. Это жесть вообще»;

Станислав: «Скоро в ЛНР иммигрировать начнут»;

Александр: «Зато как пиарили отмену таможни и объединение республик! А вы, холопы, платите, если жрать хочется»;

Виктор: «Ну я еще пойму, пошлины с ЛНР, ибо объединение республик невозможно по ряду причин, первая из которых – хрен кто отдаст свои честно отжатые кормушки, во благо общего дела. Тех, кто боролся за идею, благополучно устранили... Но пошлины с Россией, которая гуманитарку (и не только?) фурами возит... Это пипец! Начинают наглеть ребята, следовательно, ждем "украинскую дрг", скоро будет»;

Eddy: «Все никак не нажрутся! Нет никаких предпосылок для поднятия цен. Все дело в руководстве республик».

Кроме того, пользователи соцсетей из неподконтрольной части Луганщины подтверждают, что мясо в «ЛНР» действительно стоит дешевле (в «ДНР» 115 руб., что составляет в пересчете 57 грн, стоят голени и спинки):

Евгений: «В Красном Луче куры стоят 104 руб./кг (52 грн)»;

Витя: «Краснодон, 96 руб. (48 грн)».

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