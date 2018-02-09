На фронте работать легче, чем в Министерстве здравоохранения, – полевой хирург. Новости

В Украине необходимо реформировать медицину, но работать в Министерстве здравоохранения сложнее, чем в зоне АТО. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал полевой хирург, служивший в 2014-2015 годах в Дебальцево, руководитель направления парамедицины Министерства здравоохранения Украины Александр Данилюк.

«Это ощущение меня сопровождает больше года, потому что на фронте ты хорошо знаешь, где твой враг, где свои, и четко знаешь, куда тебе двигаться и что делать. Работать в центральном органе исполнительной власти, тем более в таком сложном, как Министерство охраны здоровья, это действительно сложная работа», – говорит он.

По его словам, работа в Киеве оказалась сложнее, чем в зоне боевых действий на Донбассе. «Врагом внедрения реформы медицины в Украине является система, которая за 25 лет укоренилась так, что системе комфортно жить в этих условиях. По последним данным, система здравоохранения в Украине – одна из худших в Европе и на одном из последних мест в мире», – продолжает Данилюк.

Он считает, что те, кто поддерживают такую работу здравоохранения, являются не только врагами медицинской реформы, но и Украины, как государства. «Считать, что у нас хорошее состояние организации охраны здоровья в Украине, просто преступление. Противостоят [реформе] политиканы и люди, которые работают на высоких должностях в здравоохранении, и, несмотря на невысокие зарплаты, ездят на крутых автомобилях и ни в чем себе не отказывают», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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