«Мэр» Горловки заявил, что благодаря «Минску» в «ДНР» сейчас развивают экономику. Новости

Альтернативы Минским договоренностям не существует, а достигнутые договоренности о перемирии сохранили много жизней мирных жителей и позволили развивать «республиканскую» экономику. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «и. о. администрации» Горловки Иван Приходько.
«Говорить, что у нас тихо, не приходится, но благодаря перемирию, благодаря "Минску" мы сохранили жизни многих мирных жителей. Альтернативы "Минску" нет. Благодаря "Минску" мы сейчас развиваем нашу экономику, ведем мирное строительство», – говорит он.
По его словам, люди постепенно привыкают к мирной жизни в условиях боевых действий. «За три года мы, в принципе, привыкли к мирной жизни. Мы занимаемся ремонтами, восстановлением. Даже прифронтовая Горловка сейчас намного чище, чем она была до войны. Для людей сейчас важнее мир и стабильность», – сказал Приходько.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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