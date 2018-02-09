Сводка из зоны АТО за 8 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 4 обстрела украинских позиций, 1 украинский военный на Приазовье получил боевое травмирование. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили минометы калибром 120 мм по позициям сил АТО вокруг Широкино. Из минометов калибром 82 мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 197 единиц различных боеприпасов. Огонь велся с применением минометов калибрами 82 мм и 120 мм, вооружения БТР и БМП. В зоне обстрелов оказались западные и северные окраины Донецка, Ясиноватая, Докучаевск, поселки в пригородах Горловки и Коминтерново».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.