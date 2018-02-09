Стало известно, сколько украинских пленных остаются в «ДНР» и «ЛНР». Новости

На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в плену находятся еще не менее 29 украинских пленных. Об этом сообщил пресс-секретарь «Украинского выбора» Олег Бабанин.

«Не все украинцы, которые находятся там, освобождены. Также на территории Украины находятся люди, которых бы хотели вернуть Донецк и Луганск. В принципе, можно было бы позвонить и сказать, давайте всех на всех обменяем, но существуют ограничения. Таких ограничений, на самом деле, много», – говорит он.

По его словам, предварительно известно, что в плену остаются 29 украинцев, но работа со списками пленных ведется постоянно. «Там еще находятся 29 украинцев, это по состоянию на начало января. Сейчас есть уже другие данные, но я не буду сейчас их озвучивать», – сказал Бабанин.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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