Ситуация в пунктах пропуска утром 9 февраля. Новости

Сегодня утром, 9 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 36,7 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8645 человек и 1015 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8935 человек и 1590 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6800 человек и 1160 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4155 человек и 900 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8125 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/80;

КПВВ «Марьинка» – 50/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/20;

КПВВ «Гнутово» – 50/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «6:31. На "Каргилле" очередь до середины моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Вадим: «5:19. В Еленовке пипец»;

Вадим: «6:25. Лично у меня очередь впереди 700 метров, по навигатору мерял. В сторону Мариуполя. Сзади меня 5 столбов освещения. Потом столбы заканчиваются, а очередь нет. До изгиба дороги»;

Ника: «8:34. Еленовка – очередь дальше церкви. Основная очередь стоит, пропускают только льготников (их тьма!)».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей: