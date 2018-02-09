Ситуация в пунктах пропуска утром 9 февраля. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 9 февраля

ДН

09.02.18 09:47dnews.dn.uaНовости

Фото: 112.ua

Сегодня утром, 9 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 36,7 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 8645 человек и 1015 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8935 человек и 1590 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 6800 человек и 1160 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 4155 человек и 900 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 8125 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 70/80;
  • КПВВ «Марьинка» – 50/80;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 10/20;
  • КПВВ «Гнутово» – 50/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • Сергей: «6:31. На "Каргилле" очередь до середины моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Вадим: «5:19. В Еленовке пипец»;
  • Вадим: «6:25. Лично у меня очередь впереди 700 метров, по навигатору мерял. В сторону Мариуполя. Сзади меня 5 столбов освещения. Потом столбы заканчиваются, а очередь нет. До изгиба дороги»;
  • Ника: «8:34. Еленовка – очередь дальше церкви. Основная очередь стоит, пропускают только льготников (их тьма!)».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

  • в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;
  • в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 10 легковых автомобилей, въезда – 4 транспортных средства.
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