Семьям погибших в АТО выделили деньги из резервного фонда (Документ). Новости

Правительство приняло решение о предоставлении единовременной денежной помощи членам семьи лица, погибшего во время участия в АТО. Министерству социальной политики на эти цели выделено более 900 тыс. грн. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина, опубликованном пресс-службой Кабинета министров.

В частности, своим Распоряжением №82-р Кабмин выделил Минсоцполитики 913,5 тыс. грн для предоставления такой помощи из резервного фонда государственного бюджета.

В документе говорится, что Министерство социальной политики должно в недельный срок утвердить перечень расходов, связанных с оказанием помощи, и до 1 марта 2018 года подать отчет об использовании средств.