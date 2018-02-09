Гройсман сказал, когда урегулируют проблемы с монетизацией субсидий. Новости

Кабинет министров Украины примет необходимые решения для урегулирования ситуации с монетизацией субсидий поставщикам коммунальных услуг и объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) на следующей неделе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 февраля, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы понимаем, что не все идет гладко, потому что мы делаем это впервые. Что касается ОСМД и производителей энергии и коммунальных услуг, все гривна в гривну будет им оплачено. Мы в среду примем изменения, которые необходимы, и я считаю, что система заработает абсолютно нормально», – сказал он.

От правительства требовали внести изменения в постановления, чтобы субсидии перечислялись не на счета ОСМД, а непосредственно потребителям.

По словам заместителя министра финансов Украины Сергея Марченко, на сайте Минфина уже зарегистрировано постановление об изменениях по монетизации субсидий. «С начала этого года мы перечислили задолженность за прошлый год 9 млрд грн, назначенные в январе-феврале – 18 млрд грн. все вопросы, которые касаются неурегулированных реестров, мы готовы оперативно решить. Что касается ОСМД, 600 млн грн уже перечислено на их счета», – сказал он.

Как сообщалось ранее, новый механизм выплаты субсидий, введенный в действие приказом Министерства финансов Украины от 4 января, фактически заблокировал возмещение предприятиям ЖКХ, ОСМД/ЖСК льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату жилищно-коммунальных услуг

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