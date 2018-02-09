В ООН рассказали о помощи жителям Донбасса, которым не хватает еды. Новости

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в 2018 году будет оказывать помощь людям, страдающим от нехватки продовольствия, в том числе в Украине. Об этом 8 февраля сообщил Центр новостей ООН.

«На фоне конфликтов, а также погодных явлений, связанных с изменением климата, в мире растет число голодающих. На оказание им помощи в 2018 году Продовольственная и сельскохозяйственная ООН (ФАО) запрашивает у доноров 1,06 млрд долл. В Организации надеются, что этой суммы хватит на то, чтобы обеспечить продовольствием более 30 млн человек в 26 странах. Среди них – Украина, Афганистан, Бангладеш, Гаити, Южный Судан и Йемен», – говорится в сообщении.

В первую очередь, помощь будут оказывать тем, кто живет в сельской местности, и чья жизнь напрямую зависит от сельского хозяйства. Сотрудники ФАО, в частности, будут предоставлять фермерам семена и сельскохозяйственные инструменты, а также проводить курсы по повышению производства и управлению земельными и водными ресурсами.

Тем людям, которые срочно нуждаются в продовольствии, будут выдавать наличные деньги.

Отметим, что в ООН включили Украину в список испытывающих проблемы с продовольствием из-за конфликта на Донбассе.

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