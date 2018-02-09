У воевавших на Донбассе будут самые высокие пенсии, – Гройсман. Новости

Законопроект о военных пенсиях будет внесен в Верховную Раду после согласования документа в силовых ведомствах, а деньги на перерасчет найдут. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 февраля, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы внесли новую пенсионную систему, которая открывала возможность к изменениям в пенсионном обеспечении военнослужащих в мае. Приняли окончательный закон в октябре. Пока он был подписан и вступил в силу, мы не успели до 1 ноября внести закон в парламент», – говорит он.

Премьер-министр Украины заверил, что все военнослужащие, которые сейчас служат в зоне АТО, не останутся без повышения пенсий. «Но вы должны понимать, что в этой системе есть и те, кто ни разу не видел, что такое война и реальные боевые действия, это сотрудники ГАИ, ОБХСС и мы не должны ставить их под одну планку. Если мы примем этот закон в феврале или в марте, мы всем перечислим пенсии с 1 января. Деньги у нас на это будут», – продолжил Гройсман.

Он ответил на требование народных депутатов отозвать законопроект о военных пенсиях и урегулировать повышение пенсий актами Кабинета министров. «То, что сегодня требуют военные пенсионеры, это плюс 43 млрд грн. у нас дефицит Пенсионного фонда 140 млрд грн уже сегодня, вы хотите, чтобы было 183 млрд грн? Вы хотите погубить весь Пенсионный фонд сегодня? Поэтому нам надо внедрить дифференциацию», – ответил премьер-министр.

Гройман добавил, что законопроект о военных пенсиях будет внесен в Верховную Раду после согласования документа в силовых ведомствах, и пообещал, что украинские военные будут иметь самые высокие пенсии в стране: «Те, кто сегодня воюет в окопах, мы этих людей уважаем и ценим, поэтому начали повышать заработную плату военным. Они будут иметь самые высокие пенсии в стране».

Как сообщалось ранее, работа над законопроектом о военных пенсиях закончена и документ направлен на согласование в силовые ведомства. В ходе заседания Комитета национальной безопасности и обороны Украины министр социальной политики Андрей Рева заявил, что для осовременивания военных пенсий Пенсионному фонду Украины нужно дополнительно 10 млрд грн.

Напомним, правительство Украины предлагает провести осовременивание военных пенсий с 1 января 2018 года. Также напомним, что ранее Рева заявлял, что реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.

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