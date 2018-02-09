Россия готовится к большой войне, – военный эксперт. Новости

Россия готовится к большой войне и приняла участие в гонке вооружений с США. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал военный эксперт Олег Жданов (на фото).

«Сейчас Россия становится на милитаристские рельсы и разворачивается для подготовки к большой войне. Если раньше они это делали с помощью средств массовой информации, война была на бумаге и создавалось общественное мнение, что Россия великая и непобедимая, то последние два года Россия занималась созданием внутренней армии», – говорит он.

По его словам, США спровоцировали гонку вооружений с Россией. «На сегодня в России закончили рост гвардии, сейчас их втягивают в гонку вооружений, и они будут участвовать в этой гонке. Они не могут не ответить, тем самым повышают военные настроения в обществе, консолидируя людей образом внешнего врага, причем со всех сторон», – продолжает эксперт.

По мнению Жданова, гонка вооружений Евросоюзу не выгодна и они на нее не реагируют. «США это очень выгодно, потому что ничто так не двигает экономику, как гонка вооружений или война, поэтому они и переписали [ядерную] доктрину. Под новую доктрину они начинают обновлять парк ядерных вооружений... Россия не может ответить адекватно, они занимаются разработкой новых носителей ядерных зарядов. Европа они вообще расслабились», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в Российской Федерации резко отреагировали на новую ядерную доктрину США и заявили, что ее содержание содержит «конфронтационный заряд и антироссийскую направленность», а также свидетельствует о том, что Америка взяла курс на масштабное наращивание ядерных вооружений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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