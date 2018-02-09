В «ЛНР» «спецназ» избил заключенных, – правозащитник . Новости

На неподконтрольной Луганщине «спецназ ЛНР» избил заключенных 38 колонии в Свердловске, после того как родственники задержанных устроили протест. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил руководитель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

«7 февраля родственники заключенных попытались организовать протест возле здания "генпрокуратуры ЛНР" в Луганске, но "силовики" их разогнали. Они протестовали против незаконного удержания их родственников. 8 февраля "спецназ УИН МВД ЛНР" совершил рейд в 38 колонию Свердловска, избили заключенных в ПКТ, СИЗО, ДИЗО (помещение камерного типа, дисциплинарный изолятор, следственный изолятор временного содержания – ред)», – написал Лисянский.

Также правозащитник отметил, что необходимо «срочно проводить ответные действия, информационные волны больше не работают». Лисянский обратился к родственникам заключенных с просьбой выйти на связь с офисом «Восточной правозащитной группы».

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