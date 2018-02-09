Оппозиция потребует отмены медицинской реформы в Конституционном суде. Новости

Оппозиция подает в Конституционный суд иск об отмене медицинской реформы в Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 февраля, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

«В нашей стране проходит социальный эксперимент под названием "медицинская реформа". Я информирую вас, что сегодня мы подаем в Конституционный суд иск о ликвидации этой античеловеческой реформы», – говорит он.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ответил на заявления нардепа. «Мы пытаемся остановить тот эксперимент, который начали вы, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации и вице-премьер-министром, который имеет название "уничтожение здравоохранения Украины". Именно по решению вашего правительства на грани уничтожения педиатрия, был введен эксперимент о внедрении семейных врачей, и мы не смогли объединить их воедино», – сказал глава правительства.

Гройман призвал оппозиционных депутатов присоединиться к медицинской реформе: «И исправить те ошибки, которые в том числе были допущены, когда вы находились при власти. Нам нужно бороться за создание новой системы, здоровье украинцев и продолжительность жизни, но я знаю, что очень много лет боролись не за охрану здоровья, а за потоки в Министерстве охраны здоровья».

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