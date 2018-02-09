Цены на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будут, – Гройсман. Новости

Цены на газ для населения в этом отопительном сезоне повышаться не будут. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 февраля, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы взяли курс на восстановление добычи, и это нам удается уже в этом году. Спасибо парламенту за принятие важных решений, если вы примете еще революционный пакет законов, это еще увеличит добычу в Украине, и мы сможем отойти вообще от импорта… В этом отопительном сезоне, я держу позицию, держу слово, не будет повышения цены на газ для населения», – сказал он.

Как сообщалось ранее, Гройсман также сообщил, что на следующей неделе Кабинет министров Украины примет необходимые решения для урегулирования ситуации с монетизацией субсидий поставщикам коммунальных услуг и объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

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