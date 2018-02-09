В «ДНР» уверены, что Украина не выйдет из Минского процесса. Новости

В «Донецкой народной республике» пока не видят конкретных перспектив по поводу договоренностей Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 9 февраля, в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил представитель «ДНР» на переговорах в Минске Денис Пушилин.

«Весь конструктив Минского процесса сейчас заключается только в том, что эти соглашения существуют. На данный момент, исходя из последних встреч в Минске, я никакой конструктивной позиции со стороны Украины не увидел. И не увидел предпосылок, что их позиция будет меняться. Установка для переговорщиков от Украины сводится к тому, чтобы затягивать время», – говорит он.

Пушилин также заявил о продолжении переговорного процесса в Минске. «Есть абсолютная уверенность, что Украина не попытается выйти из Минских соглашений», – сказал он.

Как сообщалось ранее, по словам Пушилина, вопрос о восстановлении мобильной связи Vodafone на неподконтрольной территории Донецкой области будет снова поднят на очередной встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая состоится 14 февраля. На ней в «ДНР» пообещали выступить со своим предложением.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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