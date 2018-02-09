Правозащитники назвали 5 категорий переселенцев, которых лишают пенсий. Новости

Ранее было четыре основные категории судебных дел переселенцев по вопросу получения пенсии, однако за последние полгода сформировалась новая пятая группа таких дел. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 февраля, во время пресс-конференции в Киеве сообщила координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало.

Она отметила, что первая категория дел связана с применением постановления Кабинета министров Украины № 365, устанавливающего проверки, верификацию переселенцев и при не прохождении таких проверок – приостановку выплаты пенсий.

«Вторая категория опосредованно также связана с постановлением № 365. Это переселенцы, которые выехали в 2014-2015 годах и действительно планировали жить на подконтрольной территории. Но когда у человека не большая пенсия и адресная помощь также не большая, то средств не хватает даже на аренду, как говорится, угла, не говоря уже о квартире. Поэтому люди вынуждены были вернуться [на неподконтрольную территорию] и не могут вернуться обратно [на подконтрольную территорию], чтобы проходить верификацию и иные проверки. Это люди преимущественно очень пожилые, которых подкосила болезнь, многие маломобильны – они не могут пересекать линию разграничения, стоять по 7-8 часов на блокпостах, контрольных пунктах въезда-выезда», – уточнила Юлия Трало.

По ее словам, третья категория судебных дел – наиболее малочисленна. Она касается людей, которые никогда не выезжали на подконтрольную территорию. «А сейчас из-за отсутствия мобильной связи [на неподконтрольной территории] у них уже нет возможности обратиться к правозащитникам, потому что это старенькие люди, для них не доступны скайп, вайбер и пр. А в силу своего возраста, болезней, состояния они также не имеют возможности перемещаться на подконтрольную территорию», – дополнила представитель БФ «Право на защиту».

Четвертую группу правозащитники назвали – «спецпенсионеры». «Это преимущественно молодые пенсионеры – 50-55 лет, которые всю жизнь проработали в сложных условиях труда (например, подземный стаж) и имеют право на досрочный выход на пенсию. Однако, в связи с тем, что все документ, архивы остались [на неподконтрольной территории], они не могут рассчитывать на выплаты, кроме как на самую минимальную пенсию», – отметила Юлия Трало.

«В течение последних полгода сформировалась новая категория дел. Это люди, которые уже не просто переселились, а интегрировались на новом месте. Они продали свое жилье на неподконтрольной территории, купили здесь собственное, прописались по новому месту жительства. Однако, как говорят сами эти люди, "ярлык переселенца" – это навсегда, переселенцев бывших не бывает. И их все равно лишили всех пенсий для того, чтобы они все равно проходили идентификацию, верификацию и иные процедуры, хотя при этом они уже по факту не являются переселенцами», – констатировала эксперт.

Как отмечалось ранее, по состоянию на конец 2017 года юристы БФ «Право на защиту» вели 331 судебное дело переселенцев по вопросам выплат пенсий. Причем успешность рассмотрения таких дел высокая – 90% дел в апелляционном суде и 95% дел в судах первой инстанции имеют положительное решение в пользу переселенцев.

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