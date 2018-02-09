9 дней в окружении: Воспоминания полевого хирурга о Дебальцево. Новости

Военные, которые проходили службу в Дебальцево в 2014-2015 годах, знают, что в реальности ситуация на фронте была совсем не такая, как ее представляли в официальных версиях украинских властей. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал полевой хирург, руководитель направления парамедицины Министерства здравоохранения Украины Александр Данилюк.

«Я не очень хорошо знаю историю, и действительно считал восточного соседа братским народом до тех пор, пока не началась война против Украины. Этот момент нам нужно помнить всегда. Потому что последние 300 лет, как минимум, это наш вечный враг, который вовремя успел себе перекрашивать. У них нет ничего святого, они ведут войну гибридную, оккупационную и это уже не первый случай», – говорит он.

По его словам, все, кто служил в Дебальцево в 2014-2015 годах, знают, что в реальности все было совсем не так, как это было представлено в СМИ. «Я не очень углублялся в официальную версию, я ее прекрасно слышал на протяжении 9 дней в окружении. Несмотря на то, что у нас не было света, у нас был электрогенератор и спутниковая антенна, и мы смотрели телевидение. Мы видели ту позицию на то время, и нам было дуалистичное ощущение», – продолжает Данилюк.

Он рассказал, что ситуация на фронте отличалось кардинально от официальной версии. «Когда ты находишься в окружении и оперируешь в окопах, а официальная позиция, что раненые эвакуируются, все в порядке, "дорога жизни" свободна, в Дебальцево можно заезжать и выезжать. Да, можно было, но со страшными потерями и точно не по "дороге жизни", а по степям и с большими боями», – рассказал полевой хирург.

Сейчас Александр Данилюк работает руководителем направления парамедицины Министерства здравоохранения Украины и пишет книгу о событиях в Дебальцево под названием «9 дней в окружении». «Официальная позиция меня сейчас меньше всего сейчас волнует, потому что все, кто тогда там был, знают реально прекрасно ситуацию, что это было и в каких условиях нам приходилось защищать Дебальцевский плацдарм», – сказал он.

Идея написания книги пришла не сразу, но записки и очерки к ней появились на фронте. «Рукопись была готова в конце 2015 года, я ее сразу разослал своим побратимам, с которыми мы были эти 9 дней в окружении для рецензии и критики, для изменений, которые должны были быть там отображены. Были те, которые не могли ее читать, потому что это очень тяжело», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»