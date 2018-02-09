Родненький, что с тобой сделали: Жители Донецка обсуждают ж/д вокзал (Фото). Новости

Жители неподконтрольного Донецка в поисках сигнала мобильной связи приезжают на ж/д вокзал и фотографируют его. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
На опубликованных фото, со стороны платформ, вокзал выглядит заброшенным, видны разбитые и не закрытые ничем окна.
«Ж/д, Донецк, наши дни», – пишет автор поста.
Жители Донецка эмоционально восприняли фотографии, сожалеют о том, что вокзал заброшен, и отмечают, что в «ДНР» только по телевидению отчитываются, что в «республике» все хорошо:
- Ирина: «Как Припять! Родненький! Что же с тобой сделали... Как же это все достало... А я хочу как раньше: "Поезд 243 "Донецк – Симферополь" прибывает на третий путь второй платформы", сесть в него и умчаться на летний долгожданный отдых...»;
- Илюха: «Это же как так запустить!? **ка, нет слов!»;
- Полиграф: «Лицо "русского мира"»;
- Надежда: «Много за 3,5 года "республиканцы" настроили?»;
- Александр: «Да вы что... Это не может быть у нас, в ДНР, у нас же все п**дато! Как новости не смотрю, так вообще в Швейцарии живем!»;
- Ольга: «Бедный вокзал... бедный город...бедные люди...»;
- Лариса: «Ужас какой»;
- Сергей: «А я рядом там жил. Печально смотреть».
Дончане отмечают, что фото свежие:
- Анна: «Это свежие фотки?»;
- Andrey: «Да. Народ ходит туда звонить по "Водафону", ну и фоткают».
Ранее сообщалось, что в соцсетях раскритиковали обещание Захарченко пустить поезд в Россию.
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