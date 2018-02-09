Родненький, что с тобой сделали: Жители Донецка обсуждают ж/д вокзал (Фото). Новости

Родненький, что с тобой сделали: Жители Донецка обсуждают ж/д вокзал (Фото)

ДН

09.02.18 14:24dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Жители неподконтрольного Донецка в поисках сигнала мобильной связи приезжают на ж/д вокзал и фотографируют его. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

На опубликованных фото, со стороны платформ, вокзал выглядит заброшенным, видны разбитые и не закрытые ничем окна.

«Ж/д, Донецк, наши дни», – пишет автор поста.

Жители Донецка эмоционально восприняли фотографии, сожалеют о том, что вокзал заброшен, и отмечают, что в «ДНР» только по телевидению отчитываются, что в «республике» все хорошо:

  • Ирина: «Как Припять! Родненький! Что же с тобой сделали... Как же это все достало... А я хочу как раньше: "Поезд 243 "Донецк – Симферополь" прибывает на третий путь второй платформы", сесть в него и умчаться на летний долгожданный отдых...»;
  • Илюха: «Это же как так запустить!? **ка, нет слов!»;
  • Полиграф: «Лицо "русского мира"»;
  • Надежда: «Много за 3,5 года "республиканцы" настроили?»;
  • Александр: «Да вы что... Это не может быть у нас, в ДНР, у нас же все п**дато! Как новости не смотрю, так вообще в Швейцарии живем!»;
  • Ольга: «Бедный вокзал... бедный город...бедные люди...»;
  • Лариса: «Ужас какой»;
  • Сергей: «А я рядом там жил. Печально смотреть».

Дончане отмечают, что фото свежие:

  • Анна: «Это свежие фотки?»;
  • Andrey: «Да. Народ ходит туда звонить по "Водафону", ну и фоткают».

Ранее сообщалось, что в соцсетях раскритиковали обещание Захарченко пустить поезд в Россию.

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