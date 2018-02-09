В «Л-ДНР» 26% жителей находятся за чертой бедности, – ООН. Новости

26% людей проживающих на временно неподконтрольной территории Донбасса не имеют достаточно средств даже для приобретения необходимых продуктов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 февраля, во время пресс-конференции в Киеве сообщила заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун.

«Часто мы говорим о том, что жертвы войны – это преимущественно женщины и дети. Но в Украине от конфликта страдают также люди пожилого возраста», – сказала Ноэль Калхун.

Она сообщила, что осенью 2017 года Агентство провело оценку продовольственной ситуации на востоке Украины. «И выяснилось, что много людей на неподконтрольной украинскому правительству территории находятся за чертой бедности. Так, 26% опрошенных не имеют достаточно продуктов для нормального питания. И наши данные показывают, что именно пожилые люди – одни из ущемленных категорий населения», – сказала она.

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