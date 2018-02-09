Трудно представить, чтобы жителя Киевщины лишили пенсии, потому что его не было дома, – правозащитники о проблемах ВПЛ. Новости

Сегодня трудно представить, чтобы отказали выплачивать пенсию, скажем, пожилому жителю Киевской области на основании того, что он проживает в определенной местности и что его не было дома во время проверки. При этом такие процессы применяются к переселенцам из Донбасса, не говоря уже о жителях неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 февраля, во время пресс-конференции в Киеве заявила координатор адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач.

Она подчеркнула, что с начала вооруженного конфликта, принимая противоречивые подзаконные нормативные акты, правительство создало условия, которые существенно ухудшили доступ переселенцев к пенсиям. При этом правительство оставило за собой право приостанавливать, отменять и ограничивать доступ граждан к конституционному праву, которым является право на пенсию. А пенсия является основным доходом для многих данных граждан.

«Сегодня трудно представить, чтобы отказали выплачивать пенсию, скажем, пожилому жителю Киевской области на основании того, что он проживает в определенной местности и что его не было дома во время проверки, которая не предусмотрена ни одним законом Украины. Его право на пенсию под сомнение не ставится. При этом правительством под вопрос ставится право на пенсию сотни тысяч граждан Украины, которые проживали в Донецкой и Луганской областях или проживают там до сих пор», – сказала Дарина Толкач.

Как отметила координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало, более 50% обращений, которые поступают в данную организацию, – от переселенцев, жителей «серой зоны» и временно неподконтрольной территории именно относительно проблемы пенсионных выплат. «И если прошлый год мы начали с трех судебных дел, то к концу года уже было 331 такое дело, которые находились на рассмотрении суда первой инстанции. Это при том, что 156 из них прошли первую и апелляционную инстанции, а 31 дело находилось в кассационном суде», – уточнила представитель БФ «Право на защиту».

Юлия Трало констатировала, что успешность рассмотрения таких дел высокая – 90% дел в апелляционном суде и 95% дел в судах первой инстанции имеют положительное решение в пользу переселенцев. «Но есть небольшая доля дел, которые не получают положительного решения. Нам трудно понять – почему, т.к. дела все, в принципе, однотипные. Однако одной нашей клиентке было отказано во всех судах национальной ветви и сейчас заявление отправлено в Европейский суд по правам человека», – рассказала она.

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