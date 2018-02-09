Путин и Макрон обсудили Донбасс, – Кремль. Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого главы государств обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает пресс-служба российского президента.
Согласно сообщению пресс-службы, главы государств общались по телефону. Обсуждалась в том числе ситуация в Украине с акцентом на необходимость полной реализации «Минского комплекса мер» как основы мирного разрешения конфликта на Донбассе.
Как ранее сообщалось, по мнению шведского экономиста и старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда, санкции стран Европейского Союза серьезно влияют на позицию Российской Федерации по отношению к Донбассу, потому что России невыгодно нести такие большие экономические потери.
Читайте также:
- РФ и Америка близки к важному соглашению по Донбассу, – частная разведка США
- Западные санкции серьезно изменили отношение России к Донбассу, – эксперт
- Эксперт рассказал, что может законсервировать конфликт на Донбассе
- Процесс переговоров Волкера и Суркова важнее минского, – Кравчук
- Возвращение Донбасса: Сделает ли Путин подарок Порошенко перед выборами?
- Америка будет вводить санкции, пока РФ не выведет войска из Донбасса, – посол Украины в США
- Не ожидали: Гиркин рассказал, почему Путин отказался от Донбасса
Комментарии