Путин и Макрон обсудили Донбасс, – Кремль. Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого главы государств обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает пресс-служба российского президента.

Согласно сообщению пресс-службы, главы государств общались по телефону. Обсуждалась в том числе ситуация в Украине с акцентом на необходимость полной реализации «Минского комплекса мер» как основы мирного разрешения конфликта на Донбассе.

Как ранее сообщалось, по мнению шведского экономиста и старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда, санкции стран Европейского Союза серьезно влияют на позицию Российской Федерации по отношению к Донбассу, потому что России невыгодно нести такие большие экономические потери.

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