Захарченко заявил о задержании лиц, причастных к ликвидации «Гиви». Новости

В «ДНР» заявили, что установили всех причастных к ликвидации «Гиви» (Михаила Толстых, руководителя незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Сомали»), некоторые из них уже задержаны. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил «глава ДНР» Александр Захарченко, пишут местные интернет-ресурсы.

«Установлены все лица, которые причастны к этому, некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году», – сказал Захарченко.

Он также добавил, что причастные к ликвидации Толстых имеют прямое отношение к ликвидации другого члена НВФ Арсена Павлова (позывной «Моторола»).

Вместе с тем, народный депутат Украины Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook, написал, что год назад была проведена «одна из самых успешных спецопераций наших украинских спецслужб, в ходе которой был ликвидирован коллаборационист и террорист, командир бандформирования ДНР "Сомали" Михаил Толстых "Гиви" ... Операция по ликвидации "Гиви" в отличие от ликвидации его подельника "Моторолы" готовилась и планировалась долгое время. Почти два года украинские разведчики добирались до "Гиви" и все же с помощью диверсии ликвидировали предателя», – написал Мосийчук.

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля 2017 года в своем рабочем кабинете на базе формирования «Сомали», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки. Гибель наступила от взрыва в его кабинете, предположительно, в результате выстрела из огнемета «Шмель». При этом «депутат ДНР» Сергей Завдовеев утверждает, что по анализу разрушений и положения тела, взрыв был осуществлен взрывчаткой, установленной в батарее в кабинете «Гиви». В «ДНР» заявили, что к спецоперации может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Похоронили «Гиви» 10 февраля в Донецке рядом с убитым 16 октября россиянином Арсеном Павловым (позывной «Моторола»).

Несмотря на то, что в медиа «ДНР» для Михаила Толстых был создан образ верного семьянина, в октябре 2017 года все узнали о смерти его «девушки» – Анастасии Слободянюк, 1991 г.р., которую застрелили в Донецке.

Читайте также: