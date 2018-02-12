Украина косвенно признает нежелание возврата неподконтрольного Донбасса, – Веселова. Новости

Украинское правительство не учитывает в качестве госдолга невыплаченные пенсии жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила народный депутат Украины Наталья Веселова.

Она напомнила, что из-за того, что жители неподконтрольного Донбасса для получения пенсий вынуждены регистрироваться как переселенцы (при этом по факту таковыми не являясь), государство не имеет четкой статистики – сколько реальных переселенцев живут на подконтрольной территории и сколько пенсионеров находятся за линией разграничения.

Наталья Веселова подчеркивает важность такой статистики, т.к. если государство заявляет, что выплатит все пенсии после возврата неподконтрольных территорий, то уже сейчас «нужно знать, сколько мы задолжали людям, сколько этих людей».

«А Пенсионный фонд и Министерство труда и социальной политики не знают точного числа этих людей, и не закладывают суммы невыплаченных пенсий как государственный долг. В этой связи в ходе заседания парламентского комитета я спросила у представителей Пенсионного фонда и Министерства социальной политики – рассчитываете ли вы на возвращение территорий или считаете, что они навсегда останутся оккупированными? Четкого ответа я не получила. Однако в связи с тем, что эти суммы не закладываются как госдолг, получается, что государство не хочет возврата этих территорий и этих людей. Извините, тогда за что гибнут наши гражданские и военные?», – заявила народный депутат.

Веселова считает, что если честно признать, что «мы отказываемся от этих территорий», то тогда возникает вопрос – «зачем тогда мы тревожим наших международных партнеров, зачем мы тогда требуем от них продления санкций в отношении России». «Но если мы продолжаем борьбу за территории и людей, тогда давайте выполнять законодательство Украины», – акцентировала нардеп, говоря о необходимости выплат пенсий жителям неподконтрольных территорий.

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