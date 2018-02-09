На Мариуполь прошло рекордное количество поездов, – «Укрзализныця» . Новости

На железной дороге на мариупольском направлении (в сторону Мариуполя, Донецкая обл.) установлен новый рекорд: 23 грузовых поезда в сутки. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги.

Впервые с момента перехода на альтернативный маршрут железнодорожного сообщения с Мариуполем региональный филиал «Приднепровская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» передал на донецкую магистраль 23 грузовых поезда. Сейчас приднепровские железнодорожники готовятся к дальнейшему увеличению пропускной способности мариупольского направления.

Как сообщает пресс-служба, новый рекорд был установлен 7 февраля. Ему предшествовала подготовительная работа: в январе региональный филиал ежесуточно передавал на донецкую магистраль через стыковую станцию «Камыш-Заря» в среднем по 21 грузовому поезду, а в отдельные сутки – по 22. Это стало возможным благодаря наращиванию до 15-16 единиц эксплуатационного парка локомотивов и оптимизации перевозочной работы на участке «Пологи – Камыш-Заря – Волноваха».

Сейчас проводится подготовка к следующему этапу работ по развитию инфраструктуры участка. Если позволит погода, они стартуют в марте. Железнодорожники проложат еще 2 дополнительных пути на станции Камыш-Заря и построят разъезд на 327-м километре перегона «Магедово – Камыш-Заря».

«Уже в первой половине 2018 года на мариупольском направлении должно курсировать 24 поезда в сутки», – сказал директор регионального филиала «Приднепровская железная дорога» Николай Кужавский.

Напомним, «Укрзализныця» считает развитие железнодорожного сообщения с восточными регионами Украины приоритетными.

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