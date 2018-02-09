То тюлень позвонит, то олень: Дончане жалуются на связь «Феникс». Новости

Жители неподконтрольного Донецка в социальных сетях жалуются на плохое качество связи местного мобильного оператора «Феникс».

Так, люди звонят к своим знакомым, однако попадают на других абонентов, а во время разговоров происходит соединение с другими разговаривающими.

В частности жительница Донецка Евгения написала: «Нормально так. Позвонить с утра человеку Феникс в своем же доме, дозвониться с третьего раза. И почему-то попасть в вежливого мужчину, который поздравил меня по-чешски. Затем мы некоторое время с этим иностранцем пытались понять, что происходит».

«Вчера дозвонилась таки до работы дочери (в их краю не работает). Говорю с ней минуты три, вдруг резко меняется голос и тема разговора. Как я поняла, говорят между собой две женщиныа. Но я слышу одну, вторая мне не доступна, но ее, как потом оказалось, слушала моя дочь, при этом мы обе друг друга не слышали. В общем, послушала, сколько выпили, сколько натренировались до выпитого. И я все сказать хотела, что нафиг же тогда тренироваться. Но они меня не слышали, или я вклиниться не могла, так как одна из беседующих все время говорила скороговоркой, и как стало понятно – вторая тоже не слышала длинный монолог первой, он достался мне, а первая стала орать "але, але!". И да, двое суток уже недозвона в определенный квадрат, куда, собственно, мне и нужно. То есть, по факту я оплачиваю не разговоры по телефону, а ветер в трубе», – уже пишет Светлана.

В комментариях к постам пользователи рассказывают, что тоже сталкиваются с такими проблемами.

Елена: «А "Феня" всем больше 12 минут не дает чирикать, я специально засекала время»;

Наталья: «Вызов завершен сразу, ни одного гудка в исходящих...»;

Инна: «Дозваниваюсь сегодня норм, но меня не слышат в большинстве случаев после первой минуты разговора. И наоборот»;

Александра: «Вчера говорила с мамой. Вдруг мама пропала, зато вклинился какой-то мужчина. Он радостно объявил мне, что купил эвкалипт и везет его мне. Будет смотреть, чтобы я полоскала горло))))»;

Светлана: «Не, ну это уже анекдот! Такого не может быть!) Сейчас опять, 1:1 такая же ситуация, как вчера: звонит дочь, говорит пару предложений, потом включился другой фон, сильно уличный, и громкий голос женщины, отвечающий кому-то про купленное ею. Разъединилась с трудом. Это пипец))»;

Света: «Не могу дозвониться, как вот сейчас выясняется, только на определенный край Калининского и там набрать не могут вообще никуда, это примерно - от Краснофлотской до Герцена между б. Шахтостроителей и 50-й гв дивизии, этот квадрат. В другие районы набор от меня идет»;

Ксения: «А я второй день сама с собой общаюсь. С сотого раза дозваниваюсь и после минутного разговора слышу эхом только свой голос».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

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